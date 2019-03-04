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春節長假效應 2月新車掛牌量腰斬

最新更新：2019/03/04 17:19

（中央社記者張良知台北4日電）因農曆春節前車商積極交車及過年長假效應，根據統計，2月新車掛牌數僅1萬9640台，較1月4萬4143台大幅下滑55.5%，也較去年2月衰退27.2%。

龍頭廠豐田(Toyota)在1月繳出1萬4622台的佳績後，2月新車銷售降溫至5611台，較1月衰退高達61.7%，年減18.7%，市占率也跌破3成至28.6%。不過由於和泰車今天正式引進熱門車款新RAV4，且提前自2月開始賞車，至昨天為止預接單突破3000台，預期豐田3月銷售量可望呈現大幅回升。

除了豐田之外，包括裕隆集團代理的三菱(Mitsubishi)、日產(Nissan)，以及賓士(Mercedes-Benz)、本田(Honda)、BMW、現代(Hyundai)等品牌，2月新車銷售都較1月下滑超過5成；僅馬自達(Mazda)2月銷售，較1月逆勢成長3.3%。

在進口車銷售方面，1月銷量3183台、成長8成的凌志(Lexus)，在1月交車潮過後，2月降至586台，降幅81.6%，但前2月銷量3769台，則仍較去年同期大幅成長45%，市占率5.9%；賓士2月賣出1469台新車，單月銷售排名第4名。（編輯：楊凱翔）1080304

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