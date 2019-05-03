漢翔新建兩機匣廠2020年首季完工 次季投產

（中央社記者韋樞台北3日電）漢翔航空今天在岡山廠區舉行「機匣4、5廠開工動土典禮」。漢翔表示，去年獲美商GE公司引擎零組件委製合約，兩座機匣廠總投資22億餘元，預計明年首季完工，次季開始營運。

漢翔航空指出，2018年獲得航空引擎大廠美商GE公司Leap引擎17項零組件委製業務合約，並取得高精度熱段組合件承製權，為提升發動機業務產能，規劃在岡山廠區籌建機匣4、5廠，以因應新增業務需求及未來成長機會，總投資金額新台幣22.29億元，預計2020年第1季完成建廠，第2季投入營運。

漢翔航空表示，已承製Leap系列引擎的前壓縮機匣、中段壓縮機匣、燃燒室擴散機匣的經驗，機匣4、5廠完工後，將往渦輪中心機架組合件邁進。另外，熱段組合件過去多由歐美航太大廠生產，漢翔近期已取得7年長期訂單，正式跨入引擎熱段模組供應體系，為亞洲首家取得GE公司高精度熱段組合件承製權的廠商。

機匣4、5廠落成後將增加200多個就業機會，主要生產製造GE公司所設計的LEAP-1B引擎渦輪段的渦輪中心機架，將深化工業4.0運用，朝向精實製造系統，以帶動國內航太發動機產業發展。（編輯：郭萍英）1080503