美中貿易談判若破局 台經院：對台非完全負面

（中央社記者潘姿羽台北6日電）美國總統川普宣布10日起，對2000億美元中國商品的懲罰性關稅將調高至25%；中經院學者憂心，若談判破裂，全球經濟將急速惡化；台經院學者則指出，這對台灣並非完全負面。

美中貿易談判進入尾聲，外界原本樂觀預期將取得進展，市場的觀望氛圍也逐漸淡化，然而川普5日推文表示，由於中國試圖重新協商，談判牛步，10日起，對2000億美元中國商品的懲罰性關稅將調高至25%。

川普並指出，與中國的貿易協商持續進行，但因中國試圖重新談判，導致進度緩慢，「沒門！（NO!）」。

中華經濟研究院副院長王健全對於美中貿易談判的重大轉折，他表示，川普這次訂出提高關稅的時間點，並非馬上實施，不排除是高壓的談判手段，要求中國進行結構改革。

王健全進一步指出，下一步得觀察中國的反應，如果中國沒有退讓，貿易戰全面開打，美國經濟可能從高點往下走，中國加快下行速度，歐洲持續走弱，全球經濟原本已處比較脆弱的狀態，接下來會急速惡化，台灣也會受到衝擊。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德則分析，美中貿易談判破裂可能影響全球景氣回溫的腳步，但對台灣不見得完全是負面因素，因為有轉單效應、加速廠商回台等效果，可以緊急提供一些經濟的支撐動力。

孫明德表示，假如美中貿易談判到此破裂，除了近期正在回溫的各國領先指標，以及出口表現遭遇逆風，對於剛回復信心的廠商來說，也將面臨新的衝擊，原本各界預期下半年景氣回溫的樂觀情緒勢必受到影響，景氣回溫腳步會變慢或停止。

不過對於台灣來說，可能會使更多台商興起返台投資的想法，孫明德指出，今年已有新台幣逾2000億元的廠商投資計畫回到台灣，美中貿易協商假如全面破裂，甚至關稅範圍波及電子零組件及資通訊產品，下半年可能更會有更大規模的台商投資潮，因此即使短期內出口受到影響，台商返台投資將可為下半年緊急提供一定的支撐動力。

另外，孫明德也分析，占台灣出口比重10%的資通訊產品產業，也將擴大透過台灣直接出口美國，這類產品出口數據在今年的1到3月已經有兩位數的成長，若美中貿易戰持續擴大，預期這部分的出口數據將會持續增加。

川普在談判的收尾階段，提出要增加關稅的想法，孫明德認為，應該是一種談判策略的考量，希望對方在最後的重大議題上讓步，但對於風平浪靜已久的金融市場來說，這項消息出乎市場意料，可能會讓各國的金融市場產生震盪，特別是跟貿易相關的東亞各國，將會首當其衝。（編輯：鄭雪文）1080506