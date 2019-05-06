郭台銘傳交棒黃秋蓮 投顧：保守看待

（中央社記者江明晏台北6日電）鴻海董事長郭台銘參選總統，傳新任董事長規劃由財務重臣黃秋蓮擔任，投顧分析師保守看待此消息，認為鴻海版圖廣大，涉及的產業包山包海，要能從郭台銘手上接下棒子並不容易。

郭台銘表態投入國民黨總統初選，鴻海內部高層接班態勢漸明朗，傳郭台銘將退居第二線，仍位居集團總裁，鴻海新任董事長規劃由財務重臣黃秋蓮擔任，總經理另由專業經理人專任。

黃秋蓮從鴻海草創到富可敵國，45年協助郭台銘打下江山，她更是鴻海集團財務投資的關鍵人物，目前擔任鴻海集團副總裁暨集團總財務長，主導鴻海旗下負責財務會計的J次集團。

鴻海集團內部員工稱黃秋蓮為「錢媽媽」，她是鴻海集團重要的財務大臣，鴻海大大小小投資案，需要她簽字才能過關。黃秋蓮更主掌鴻海在全球各地大型投資案的關鍵資金調度。

對於這個消息，華南投顧董事長儲祥生認為，鴻海版圖廣大，涉及的產業包山包海，要能從郭台銘手上接下棒子並不容易，因此還要持續觀察。

兆豐投顧協理黃國偉認為，若交棒給財務背景出身的專業經理人，未來沒有郭台銘的鴻海，在擴張力道上可能就會採取比較保守的路線，但判斷黃秋蓮是早期的創業團隊之一，對於郭台銘的決策模式相當熟悉，若消息為真，中性看待對鴻海股價的影響。

他也認為，台塑、台積電等集團都曾面臨一代強人交棒的局面，過程難免會遇到一些瑕疵，遭質疑「螺絲是不是鬆了」，但只要集團基礎堅實，出現一些問題反而能提高警覺，還是回歸到公司有沒有建立制度，落實公司治理。

另一位不願具名的分析師則表示，如果郭台銘要把董事長一職交棒給財務背景出身的黃秋蓮，指揮各立山頭的科技人，其實挑戰不小，要能有一定歷練，才能敢有遠景，做出正確決策，認為短期內鴻海股價將會保守看待此消息。（編輯：楊玫寧）1080506