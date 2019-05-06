外資賣超逾139億 減碼陸股連動ETF

（中央社記者吳家豪台北6日電）外資及陸資今天賣超新台幣139.57億元，大舉減碼陸股連動ETF，其中元大滬深300正2賣超4.51萬張排第一、富邦上証正2賣超8603張排第五，部分金融股與面板股也名列前茅。

美國總統川普抱怨美中貿易談判進展緩慢，昨晚突然在推特宣布10日起將對2000億美元中國商品的懲罰性關稅調高至25%，並威脅對另外3250億美元商品加徵25%關稅。台股受此消息影響，今天開低走低，收在10897.12點，終場大跌199.18點，跌幅1.8%，成交金額1378.63億元。

自營商買超2.03億元，投信賣超5.59億元，外資及陸資賣超139.57億元；三大法人合計賣超143.13億元。

今天外資主要減碼陸股連動ETF（指數股票型基金），賣超第一名為元大滬深300正2，達4.51萬張，富邦上証正2賣超8603張排第五；金融股新光金賣超2.26萬張排第二，開發金賣超7577張排第八。

外資賣超前十名其他個股包括晶圓代工廠聯電賣超1.38萬張、排名第三，台積電賣超7570張排第九；面板雙雄友達、群創分別賣超1.05萬張、8476張，排第四、六名。

投信今天賣超前三名依序為PCB廠欣興、面板廠友達、代工廠英業達，賣超張數達2392張、2380張、1393張。自營商主要減碼陸股連動ETF，賣超前兩名為元大滬深300正2達1.29萬張、富邦上証正2達5475張。

針對川普宣布提高關稅，瑞銀亞洲經濟研究主管首席中國經濟學家汪濤分析，現階段來看，如果美國將對2000億美元中國產品加徵的關稅稅率從10%上調至25%，且沒有對剩餘中國出口產品加徵新的關稅，中國可能不會採取針對性的反制措施。但是如果美國對全部中國出口產品加徵關稅，則中國的態度可能會有所不同。無論如何，美中貿易戰全面爆發的風險已大幅增加。

汪濤認為，如果美國對中國全部出口產品加徵25%的額外關稅，可能會拖累未來12個月中國GDP（國內生產總值）1.6到2個百分點。

汪濤進一步指出，2019年如果中國政府不再大幅加碼目前的政策寬鬆，美中貿易戰全面爆發，將意味著今年中國GDP成長可能跌破6%。如果貿易戰升級，中國政府還會推出更多的寬鬆措施，額外的刺激措施包括加碼基礎建設投資、更大幅度地調降基準利率、繼續放鬆信貸、鬆綁對房地產市場的部分限制等。

瑞銀財富管理投資總監辦公室發布研究報告表示，如果美中談判代表未能達成貿易協定，兩國可能都會考慮加大對另一方的制裁，美國企業獲利將因此倒退5%，且隨著估值下滑，美國股市可能下跌10%至15%，中國股市可能下跌15%至20%，美元兌人民幣可能升破7.0水準，歐元兌美元可能跌至1.10左右。（編輯：張均懋）1080506