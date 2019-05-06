卓永財看貿易戰最後關頭 工具機景氣第3季落底

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）傳動元件大廠上銀董事長卓永財表示，美中貿易戰已到最後關頭，預期景氣第2季可望落底，工具機產業景氣預估第3季可望落底。

上銀今天下午舉辦法人說明會，對於美中貿易戰發展，卓永財指出，貿易戰已經到最後關頭，震撼教育已經發生，包括工具機等各行各業，都有對應之道。他認為，兩邊貿易戰不只貿易問題，也涵蓋長期競爭力及政治考量。

他指出，美國今年景氣還是看好，不過美國找不到機械工程和電機人才，限制成長速度，但美國還是會持續成長。此外，歐洲市場今年相對樂觀。

整體觀察景氣，卓永財預估，不管最後中國大陸和美國談判會進行到哪種階段，景氣不會更差，經濟應該在第2季就會落底。不過從機械產業來看，可能就不一樣，工具機產業可能要到第3季落底。

他並透露，5月開始有些工具機廠開始無薪休假，低階工具機廠商影響幅度較大。部分廠商透過美中貿易戰，進行轉型升級。

卓永財表示，工具機產業並非第一個受害，主要受害的是3C產品組裝生產，模具業跟著受打擊、開模減少，連帶間接影響應用模具的工具機產業，相關產業移到東南亞最快也要1年，越南可望明顯受惠。

展望智慧製造布局，卓永財認為，智慧製造和自動化是一條不歸路，越往後會越熱，此外五軸工具機也是未來必走的路，若跟不上可能會被淘汰。

在智慧螺桿布局，卓永財預估下半年可交貨到客戶手上，真正明顯放量要到明年和後年。

在中國大陸蘇州布局，卓永財表示，目前已經進入決標第二期，預期5月底前建築工程就會開始。展望中國大陸下半年，卓永財表示，中國持續轉型升級，勞動力要求已改變。

卓永財說，上銀近期也與經濟部接洽台商回台投資計畫，預估月底經濟部就會審查。

法人預期，上銀第2季業績會較第1季佳，下半年業績會比上半年好。（編輯：林沂鋒）1080506