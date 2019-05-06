中鋼首季每股賺0.23元 憂貿易戰擾亂鋼市

（中央社記者韋樞台北6日電）中鋼公司公布今年首季財報，每股盈餘0.23元，低於去年同期的0.3元，主要是產品售價漲幅不及成本漲幅，加計庫存補貼跌價損失；中鋼更擔心第2季貿易戰擾亂鋼鐵行情。

中鋼公司首季合併營收新台幣962億2963萬元，年增3.04%，毛利率9.63%，低於去年同期的10.29%；稅前淨利51億3374萬元，年減10.49%；本期淨利41億4310萬元，年減24.11%，稅後淨利歸屬母公司業主36億821萬元，年減21.7%；基本每股盈餘(EPS) 0.23元，少於去年同期的0.30元。

中鋼表示，今年首季內銷盤價採多元、彈性、衡平的穩健訂價，除鋼板、棒線、電鍍鋅鋼捲平盤外，其餘鋼品適度調降，包括熱軋每公噸調降300元、冷軋調降400元、電磁鋼捲調降900元、熱浸鍍鋅鋼捲調降300元。

中鋼指出，今年首季平均出貨單價比去年同期略高，但成本相對也高，形成產品售價上漲幅度趕不上成本上漲幅度，侵蝕了毛利；同時首季部分產品降價，中鋼依慣例會對客戶進行庫存補貼跌價損失，以致首季獲利情況不如去年同期。

至於第2季內銷盤價是以漲盤為主，不再有庫存補貼跌價損失，但美國總統川普今天推文表示，由於中國試圖重新協商，談判牛步，宣布週五（10日）起，對2000億美元中國商品的懲罰性關稅將調高至25%。中鋼對此非常擔憂。

中鋼強調，貿易戰究竟會如何演變，中國會如何回應美國課重稅的措施，均會影響市場，特別是中國鋼鐵產品無法出口美國市場，勢必大量銷往其他市場，將嚴重影響區域市場價格，目前市場狀況不明，須密切觀察。（編輯：張均懋）1080506