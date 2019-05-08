LINE拓展金融服務 盼打造掌中銀行

LINE Financial代表董事暨執行長齊藤哲彥8日出席天下雜誌舉辦的2000大企業調查高峰論壇表示，LINE希望打造手掌中的銀行，把金融服務的自主性還給用戶，讓人們能更輕易運用。中央社記者吳家豪攝 108年5月8日

（中央社記者吳家豪台北8日電）LINE Financial代表董事暨執行長齊藤哲彥今天表示，LINE希望帶動金融的民主化，打造手掌中的銀行，把金融服務的自主性還給用戶，目標是全年無休、隨時提供令用戶驚豔的金融服務。

齊藤哲彥今天出席天下雜誌舉辦的2000大企業調查高峰論壇表示，日本的日經新聞過去做了問卷調查，詢問日本大學生願意用多少錢放棄LINE，結果顯示平均金額是日幣300萬元，相當於新台幣85萬元。從這個數字來看，LINE已經是大家無法放手的通訊服務，在日本和台灣都一樣。

他強調，LINE已成為日本規模最大的大數據企業之一，透過大數據發送廣告和內容，拓展AI（人工智慧）、AI助理Clova等服務，未來將透過大數據擴展金融服務。LINE在這些與日常生活相關的服務中所蒐集到的資訊，希望日後能投入金融服務。

齊藤哲彥指出，LINE希望帶來的改變是帶動金融的「民主化」，要打造手掌中的銀行，把金融服務的自主性還給用戶。換言之，LINE希望銀行相關服務能藉由智慧型手機滲透到大家的生活中，讓人們能更輕易運用。

去年下半年LINE已在日本推出保險、投資、個人財務管理等服務，預計今年上半年推出信用評等、小額信貸、證券等服務。齊藤哲彥說，預計2020年開始，LINE將以台灣為起點提供銀行服務，並陸續拓展到印尼、越南等市場。

齊藤哲彥表示，LINE的金融服務希望能解決所有客戶的問題與需求，目前LINE的服務版圖還缺乏這一塊，會盡快補足。LINE的目標是全年無休、隨時提供令用戶驚豔的金融服務，其中最重要的理念包括簡單、便利、有趣。

金融監督管理委員會開放純網路銀行申請，預計發出2張執照，但有3家業者申請，包括中華電信和兆豐銀行為首的國家隊「將來銀行」、台灣連線金融科技公司（LINE Financial）和台北富邦銀行為主的LINE Bank，以及樂天國票團隊的「樂天國際商業銀行」，呈現3搶2局面。

金管會表示，考量金融創新與目前台灣金融業家數偏多，金融業競爭壓力仍大，純網銀發照仍以兩家為限；由於審查書件多，預計7月底才會公布結果。（編輯：李信寬）1080508