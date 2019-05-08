宏達電放眼XR商機 培植新創4地秀實力

（中央社記者江明晏台北8日電）宏達電放眼5G時代的XR商機，積極扶植新創團隊，今年第4屆VIVE X新創團隊年度DEMO DAYS將於北京、東京、倫敦及舊金山4地輪流登場，由來自6個國家的17家Vive X新創公司亮相成果。

XR泛指擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)、混合實境(MR)的總稱，宏達電看好5G時代來臨，XR的商機將更蓬勃發展。

宏達電說明，今年的Vive X Demo Days今天起從北京起跑，接著16日在東京、23日在倫敦及6月4日在舊金山陸續舉辦。活動期間來自6個國家的17家新創公司，將向投資者、媒體和潛在商業夥伴展示創新成果，包括企業工具及解決方案、職業培訓、健康醫療解決方案、串流技術、社群應用、場地型娛樂體驗及基礎架構技術等領域。

宏達電指出，Vive X自2016年宣布首批加速器計畫名單以來，已投資大約100家新創公司，Vive X也憑藉自身營運能力、經驗和通路管道幫助新創公司，成為其戰略夥伴；目前在舊金山、倫敦、北京、深圳、台北及特拉維夫皆有據點。

除了VR及AR外，Vive X還有投資5G、AI及區塊鏈的相關技術，期盼能推動宏達電轉型，進一步實踐Vive Reality願景。（編輯：張均懋）1080508