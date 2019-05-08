客戶調整庫存 崇越電第1季淨利年減26.6%

（中央社記者吳家豪台北8日電）專業電子化學材料通路商崇越電今天公布第1季財報，合併營收新台幣17.32億元，年減15.7%；稅後淨利8019.3萬元，年減26.6%；每股盈餘1.11元，不如去年同期的1.76元。

崇越電同時公布4月營收6.28億元，年減15.8%；累計今年1到4月營收23.65億元，較去年同期減少16.39%。

崇越電發布新聞稿指出，由於過去2年漲價及缺貨，客戶準備較多庫存，至今年第1季部分客戶仍在調整庫存，加上去年第1季基期較高的雙重影響，崇越電今年第1季營收為近10季首度年減。

此外，矽利光價格自去年第4季起價格下跌，致崇越電第1季毛利率較去年同期減少，稅後淨利因而下滑，且今年初完成辦理現金增資股本膨脹，影響每股盈餘表現。

崇越電表示，目前客戶短單及急單居多的情況未變，對第2季展望轉偏保守。不過，崇越電近年市場布局效益將逐漸顯現，包括運動手錶、伺服器與網通散熱等產品下半年出貨可望增加。

崇越電主要供應商日本信越化工新產能將在今年第3季開出，預期下半年訂單成長、原料供應增加等因素，均有利於達成今年的營運目標。（編輯：蘇志宗）1080508