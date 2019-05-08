中華電新總經理拍板 財務長郭水義出線

（中央社記者江明晏台北8日電）中華電信今天舉行董事會，通過新人事案，財務執行副總經理及財務長郭水義升任總經理，市場認為，有財務背景的郭水義接任總經理一職後，中華電在新創事業併購案上可望更積極。

中華電近期陸續宣布新的人事布局，前董事長鄭優退休，由出身基層的總經理謝繼茂接任，暫時兼任總經理。

中華電今天正式公告總經理人選，由財務執行副總經理、財務長郭水義出線，並暫兼財務長。郭水義畢業於政治大學會計研究所商學碩士，曾任中華電投資執行副總經理。

中華電日前已公告，依據交通部函辦理，指派郭水義遞補前董事長鄭優離職後，留下的董事席次；歷年中華電信董監事中，多是董事長、總經理進入董事會，市場當時就已傳出，郭水義接任總經理職務的機會高。

由於中華電總經理向來是由電信技術背景的人選出任，市場認為，有財務背景的郭水義接任總經理一職後，中華電在新創事業併購案方面將有更積極的作為。

中華電董事會今天也同時通過稽核長異動案，原任者鍾福貴退休，由數據分公司副總經理鄭鳴岡接任。

近年電信產業面臨轉型壓力，中華電未來除延續傳統電信業務，也已啟動3年轉型計畫，在5G時代積極發展物聯網、大數據、AI及智慧家庭等創新業務。（編輯：林孟汝）1080508