貿協將辦印度台灣形象展 著重文化交流

（中央社記者康世人新德里8日專電）外貿協會今天在新德里舉行2019年印度台灣形象展記者會，貿協產業拓銷處副處長白潤怡說，今年的形象展與去年不一樣的亮點是展覽有1/3著重在台印文化交流。

中華民國對外貿易發展協會將於16到18日在新德里舉辦2019年印度台灣形象展，這也是第2年在印度舉辦此展。貿協中午在新德里舉辦展前記者會，吸引許多印度平面與電子媒體採訪。

白潤怡在介紹展出內容時表示，形象展今年共有6大亮點主軸、10大形象館及4大產業區，將以智慧城市、智慧醫療、內需消費、農業科技、文化觀光教育等主軸，展出食、衣、住、行、文化、觀光等各面向，並以生活化情境深入淺出向印度展現台灣的高科技、高品質實力。

白潤怡指出，去年舉辦的首屆印度台灣形象展成功促成1.2億美元的商機。

面對印度媒體問到今年的形象展期望能帶動多少商機及成長？與會的駐印度代表田中光認為，今年國際經濟環境不佳，加上中美貿易戰更讓情勢惡化，目標是維持住去年的成績，如果能再成長10%，那就是不錯的表現。

白潤怡則說，今年形象展與去年不同的特點是更著重在文化交流，有近1/3將展示台灣文化，包括台灣珍珠奶茶館將現場展示茶的文化與藝術，讓同樣喜愛茶的印度參觀者現場品嚐優質台灣茶，利用嗅覺、聽覺、味覺等6感來認識台灣。

她又強調，形象展還利用擴增實境（AR）技術，只要參觀者下載台灣形象展App（行動裝置軟體），就可用AR技術體驗台灣風光景致，透過遊戲互動瞭解台灣土地人文。

田中光也在答覆媒體問題和致詞時特別強調，台灣形象展希望展現台灣的軟實力和智慧實力，台灣與印度是天然的合作夥伴，藉著形象展，台灣把最佳的廠商和科技帶到印度，證明台灣在新南向政策下，希望積極與印度合作，參與並為印度經濟發展做出貢獻。

他強調，與2000年台印雙邊貿易總額不到10億美元相較，2018年的雙邊貿易總額已達75億美元。過去4年，台灣不但已在印度經濟巴士上，更帶領更多乘客（台灣企業）搭上這輛巴士，恐怕巴士已經不夠大了。

印度官方招商機構「投資印度」（Invest India）副總裁拉瑪納坦（Madhumitha Ramanathan）在回應時說，印度不只一輛巴士，還會有更多巴士，而且歡迎台灣乘客上車；「投資印度」已設立Taiwan Plus一站式窗口，協助台灣企業上車，到印度投資。

印度工商協會（FICCI）副秘書長辛格霍（Manish Singhal）應邀致詞時指出，台灣有強勁的電子、汽車零組件、綠色能源產業及強大的製照能力，其中有許多優點值得印度學習。

他指出，總理莫迪曾說，21世紀是亞洲的世紀，相信台印強化合作關係，將可在其中扮演重要角色。

貿協這次也帶來資訊電子、機械、醫療、民生用品和茶等12項台灣優質產品在記者會現場展出，吸引許多印度媒體採訪。（編輯：高照芬）1080508

貿協8日在新德里舉行2019年印度台灣形象展前記者會，並帶來12項台灣優質產品，吸引許多印度記者關注、詢問。中央社記者康世人新德里攝 108年5月8日

貿協產業拓銷處副處長白潤怡8日在2019年印度台灣形象展前記者會上介紹形象展內容與特色，並指今年的形象展著重在文化交流。中央社記者康世人新德里攝 108年5月8日