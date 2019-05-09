重整旗下產業 西門子裁員萬人

（中央社法蘭克福7日綜合外電報導）德國工業集團西門子（Siemens）今天表示，將在分拆天然氣和電力部門的重大重整中裁員大約1萬人，同時創造新的成長領域。

根據美聯社報導，西門子表示，將分拆製造動力渦輪的部門，以增加部門的自主性，同時在部門的其他營運上，大規模削減成本支出。

由於太陽能與風力發電等再生能源的發展日益普及，使得西門子天然氣與電力部門承受壓力，在電力產業的競爭對手像是美國奇異（General Electric）與日本三菱同樣陷入困境。

西門子說，分拆天然氣和電力門部後，西門子仍將保留分拆後新公司不到50%的股權，並將掌控旗下再生能源公司的多數股權，如此可望創造西門子首席執行長凱澤（Joe Kaeser）所稱的「能源和電力領域強大單一營運」，可從單一來源為整個能源市場提供產品。

西門子計畫在2020年前撙節成本支出22億歐元，如此將裁減1萬400個工作機會。西門子表示，新的成長預計2023年前可望開創2萬500個工作機會，淨增加約1萬個工作機會。談到裁員，西門子說：「世界各地的所有措施都會盡全力以向社會負責的方式實施。」（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1080508