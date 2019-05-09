美中貿易戰衝擊股海 顧立雄緊盯長短期影響

（中央社記者邱柏勝台北9日電）美中貿易談判恐破局，金管會主委顧立雄表示，短期股票市場會有波動，長期則看美中協議不成後、雙方互相報復制裁對全球經濟的影響，以及產業的布局，金管會將密切關注。

顧立雄今天出席立法院財政委員會並備詢，會前針對美中貿易戰議題發表看法。他表示，美中貿易談判掀波，資本市場會先行反應，不只有台股，全球股市都會波動。不過他也表示，台股近期表現仍相對穩健，最後還是要回歸基本面來看。

國民黨立委賴士葆也問顧立雄對美中貿易戰的看法。賴士葆說，美中貿易衝突已久，市場反應也鈍化，但如果貿易談判不成，加徵關稅的內容增加，影響可能會擴大。他也表示，今年台灣出口持續衰退，顯見「美中貿易衝突是台灣利多」這句話需打問號。

顧立雄表示，美中貿易衝突可分為短期與長期的影響，短期影響是資本市場的反應，長期則看美國對中國結構性改變的要求，究竟要求到什麼程度，進而影響全球產業佈局。不過，中國國務院副總理劉鶴已率團赴美談判，須先觀察貿易談判結果，若貿易談判不成，美中從關稅上互相報復制裁，影響的層面為何，金管會會密切關注。

至於政府是否介入股市，顧立雄強調，目前台股仍在理性範圍內，政府過去也一再重申，政府須在市場出現不理性行為時才介入，因此現在還是尊重市場機制。（編輯：楊凱翔）1080509