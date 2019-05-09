生技4月營收 寶齡大江鐿鈦亮眼

（中央社記者韓婷婷台北9日電）生技類股4月營收陸續出爐，目前已公告企業觀察包括寶齡富錦、大江生醫、鐿鈦、麗豐-KY等都有亮眼表現。

寶齡富錦4月營收新台幣1.4億元，較去年同期大幅成長84.38%。較3月營收成長31.38%，創下公司自上市以來次高數字。寶齡富錦表示，4月亮眼的營收表現主要來自於認列香港威高寶齡第二期里程金及大陸醫美電商及台灣感控事業體的銷售成長。5月在腎臟病新藥拿百磷海外的銷售權利金分潤持續挹注下樂觀看待。

法人看好寶齡今年將陸續提供電商通路一系列專業醫療級的護膚保養品項，增加產品線深度，帶動獲利成長。

大江受惠包括美國、歐洲等地區新客戶出貨持續放量，加上新商品乳化魚油液態包出貨帶動，4月營收9.15億元，月增7%，年增89%。累計前4月營收34.99億元，年增99.11%。

大陸保健品稽查百日行動4月中旬結束，法人評估，中國開始重視保健食品管理，有助品牌業者拉高市占率。

麗豐-KY受惠旗下美容連鎖通路克麗緹娜持續拓展加盟店數，帶動 4月營收新台幣4.44億元，年增27.83%，創歷史同期新高；累計2019年1至4月在品牌推廣、展店布局與新通路開發三大策略效益發酵下，合併營收16.10億元，較去年同期成長18.33%。

麗豐-KY表示，集團今年仍持續積極擴張旗下美容連鎖通路克麗緹娜，截至4月底新展加盟店數較去年底增加219家，全球總加盟店數達到歷史新高的4698家；另一方面，麗豐集團致力於執行精準廣告行銷投放、營運管理優化等策略，效益逐步展開，帶動克麗緹娜單店營收銷售表現維持穩定成長，是貢獻麗豐-KY整體營收保持雙位數年增率表現的主要原因。

另一家美容保養品廠商羅麗芬4月合併營收1.14億元，月減47.84%，年增33.14%；累計1至4月營收4.23億元，年成長15.6%。

鐿鈦科技4月營收3.4億元，月增95.6%，年增115.37%，累計前4月營收8.26億元，年增41.07%；鐿鈦表示，4月營收大幅成長主要是因非常態性急單所致。（編輯：楊凱翔）1080509