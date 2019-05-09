南山人壽頻出包 立委點名董事長應負責

（中央社記者邱柏勝台北9日電）立委黃國昌表示，南山人壽近期頻繁出包，但金管會日前對南山的處分層級僅達總經理，難道南山人壽董事長杜英宗不用負責？對此金管會主委顧立雄表示，會審酌個案情況，再做判斷。

南山人壽近期頻繁出包，首先是因片面變更保費收取方式，但未徵得保戶同意，導致部分保戶的保單停效或自動墊繳保費，損害保戶權益。金管會日前已針對此事，核處南山人壽新台幣600萬元，總經理許妙靜停職6個月。

此外，南山人壽投資國內股票，未落實停損，導致持股損失擴大，以及對匯兌風險缺乏積極改善措施，有礙健全經營，因此也被金管會核處新台幣180萬元罰鍰。

不僅於此，南山人壽去年斥資百億元開發出「境界成就計畫」IT系統，並對外宣稱此系統可依據保戶的人生不同階段，管理個人保障需求，將讓每位客戶保障更完整。未料新系統上線後，不時傳出理賠金算錯、保單未催繳就失效、未成功扣繳保費等帳務、保單明細更新異常，業務員獎金錯計，及業務員抱怨新保單送件核保速度變慢等狀況，約有15萬件保單受影響。

時代力量立委黃國昌今天在立法院財政委員會上指出，南山人壽新境界系統出包，現在又發生業務員要代保戶簽填保單復效的申請單，引發業務員不滿。他問金管會，南山人壽可以做這種事嗎？

金管會保險局長施瓊華回應，業務員不可以代理客戶填寫文件。南山人壽這份保單復效申請書，主要是去確認客戶繳費的意願，但用字上有問題，因此已經請南山人壽撤回。

黃國昌問，金管會是否針對這部份對南山進行裁處，南山人壽董事長杜英宗要不要負責，顧立雄回應，目前針對新境界系統問題，已經要求南山人壽在6月底前讓新系統達到「可信任」的程度，且必須確保保戶權益不失，等這件事告一段落後，會審酌個案情況，並參考過去狀況，再行判斷。（編輯：鄭雪文）1080509