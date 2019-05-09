菲律賓第1季經濟成長率5.6% 低於上年同期

（中央社記者陳妍君馬尼拉9日專電）菲律賓統計署今天公布第1季經濟成長率為5.6%，低於上年同期的6.5%。

統計署報告未明確說明經濟成長率低於上年同期的原因，但主要產業中，工業成長率僅4.4%，大幅低於上年同期的7.7%；其中，製造業和電力、瓦斯及自來水供應業成長都減緩，第1季成長率分別為4.6%和3.1%，低於上年同期7.3%和6.4%，營造業成長率更從上年同期的10.2%，大幅下滑到3.9%。

統計署報告指出，第1季經濟成長驅動力主要來自個人與家戶消費品和汽機車買賣與維修及金融中介業。

統計署指出，主要產業中以服務業成長率最高，達7%，高於上年同期的6.7%。其中，金融中介業成長率達9.8%，創下2013年第4季以來新高紀錄；個人與家戶消費品和汽機車買賣與維修成長強勁，達7.4%。

至於運輸、倉儲和通信業成長也加速，達8.1%，但房地產、租賃及商業活動成長減緩，第1季成長率4.1%，低於上年同期的4.6%。

統計署表示，第1季來自國外的淨主要所得成長1.9%，推動國民所得毛額（GNI）成長4.9%。

估計菲律賓第1季人口達1億740萬人的情況下，人均國內生產毛額成長3.9%，人均國民所得和人均家庭最終消費支出各成長3.3%和4.6%。

國際信評機構標準普爾（S&P）日前預測今年菲律賓經濟成長率為6.3%；亞洲開發銀行（ADB）4月預測，菲律賓2019年和2020年經濟成長率皆為6.4%。（編輯：陳永昌）1080509