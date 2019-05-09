茂生農經首季每股盈餘1.01元 年增8.6%

（中央社記者韓婷婷台北9日電）茂生農經今天公告第1季財報及4月營收，雙雙繳出好成績。第1季每股盈餘（EPS）1.01元，優於去年同期0.93元，年增8.6%；4月營收新台幣1.38億元，較去年同期成長5.85%。

茂生農經第1季營收4.31億元，年增14.8%，稅後淨利3300萬元，EPS為1.01元。茂生農經自結4月營收1.38億元，年增率5.85%；累計1至4月營收5.69億元，較去年同期5.05億元成長12.51%。

茂生農經表示，今年初以來國際玉米等原物料相對平穩，儘管有清明4天連假，4月飼料銷售數量與3月相當，加上國內飼料養豬制度已然成形，推動飼料銷售再下一城。看好緊接而來端午節、中元節等民俗節日，肉品需求強勁，樂觀看待第2季營運表現。

茂生農經指出，面對非洲豬瘟持續肆虐，鄰近中國、蒙古及越南接連引爆疫情。因廚餘養豬是非洲豬瘟可能傳染的途徑之一，為防堵疫情，農委會日前表示將在2個月內讓國內仍用廚餘養豬的129場完成轉型，此舉將有助國內落實飼料養豬，直接帶動飼料銷售量。（編輯：張良知）1080509