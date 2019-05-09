鴻海10日董事會 新董事候選名單成焦點

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）鴻海預計10日召開董事會，外界預期新任董事候選名單可望出爐。此外鴻海第1季財報以及去年配息內容，也將是外界關注焦點。

鴻海董事長郭台銘宣布參選總統，準備逐步退出鴻海經營階層，他日前表示，10日將召開董事會，屆時誰在新的董事候選人名單中，誰就有機會擔任新屆董事長。若不在新任董事候選名單中，就沒有機會擔任新董事長。

郭台銘說，在董事會未公布前，他不會透露新的董事候選人選。

鴻海將在6月21日召開股東會，會中將全面改選董事，鴻海規劃在股東會前公布新屆董事候選人名單。

根據公開資訊觀測站資料，鴻海目前董事會成員包括董事長郭台銘、鴻橋國際投資法人代表毛渝南和陳振國、鴻景國際投資法人代表呂芳銘；以及黃清苑、宋學仁。獨立董事則包括王國城、詹啟賢、李開復。

目前鴻海主要各次集團經理人包括池育陽、姜志雄、徐牧基、簡宜彬、戴正吳、吳惠鋒、呂芳銘、陳振國、黃秋蓮、盧松青、吳良襄、劉揚偉等人，不排除其中部分人選將成為鴻海新任董事候選人。

此外，10日鴻海董事會也可能通過第1季財報以及去年盈餘分配案，並在會後公布4月營收內容。

鴻海第1季自結合併營收新台幣1兆563.32億元，較去年同期1兆275.77億元成長2.8%。法人表示，鴻海第1季營收創歷史同期新高。

展望第2季和今年營運表現，法人指出鴻海第2季業績仍待觀察整體經濟大環境走勢，尤其是美中貿易戰進展。今年鴻海控制費用得宜，預估毛利率和營業利益率可望較去年成長，今年每股純益有機會超過8.6元。（編輯：林淑媛）1080509