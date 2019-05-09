英特磊第1季稅後盈餘1648萬 EPS 0.46元

（中央社記者韓婷婷台北9日電）英特磊IET-KY第1季稅後盈餘新台幣1648萬元，季增234.8%，年減58.2%，EPS為0.46元。展望今年，英特磊表示，汽車、高頻量測設備、光通訊等相關產品訂單都有機會回升。

英特磊今天召開法說，公布第1季營收1.81億元，季增13.3%，年減0.53%；營業毛利6026萬元，毛利率33.3%，季增14.2%，年減33.5%；稅後盈餘1648萬元，季增234.8%，年減58.2%，EPS為0.46元。

英特磊表示，今年第1季比去年第4季好，主要因客戶訂單回溫，帶動第1季業績向上。其中，砷化鎵產品占第1季整體營收38.8%。磷化銦產品占44.3%，銻化鎵產品占16.8%。

英特磊專注三五族化合物半導體磊晶（Epi）的生產，具有基板到磊晶的垂直整合技術能力，是一間以分子束磊晶（MBE）技術生產化合物半導體磊晶片的半導體廠。產品包括砷化鎵、磷化銦與銻化鎵等產品，主攻利基型產品。

英特磊表示，砷化鎵主要用於汽車防撞雷達、高頻國防科技產品應用及高頻通訊應用，特別是高毛利pHEMT晶片，因應5G物聯網（IoT）產業鏈逐步擴大，高頻，高速的pHEMT產品需求持續增加，已通過業界大廠認證。

面射型雷射（VCSEL）磊晶片目前已初步進入量產，第2季生產重心仍在保持VCSEL磊晶片穩定交貨，並持續與新增客戶進行產品認證，共同開發高端25G VCSEL於各領域的應用。隨著資料中心數據傳輸需求量增加，業界的連接埠速度從40G進化到100G，VCSEL元件須從10G往14G、20G及25G提昇。

英特磊指出，磷化銦產品可做為5G世代高頻段手機功率大器材料，因此受惠5G基礎建設驅動，目前與大廠共同開發合作，預估年底毫米波功率放大器（PA）（28 GHz）將開始進入5G手機。應用於光通訊應用品客戶持續增加，第2季將著重於生產效率提高。

銻化鎵產品將參與政府招標案，努力爭取政府國防訂單，並與其他取得國防合約的客戶合作，提供銻化鎵紅外磊晶片。

展望今年，英特磊認為，在高毛利率訂單包括汽車防撞雷達、高頻量測設備、10G APD、50GHz PIN，及VCSEL晶片用於光通訊等訂單都有機會回升，獲利可望成長。（編輯：蘇志宗）1080509