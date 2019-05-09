美中貿易戰 機械公會建議加速經貿自由化

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）機械公會表示，美中貿易大戰及全球經貿多變不穩定，建議政府加速執行經貿自由化政策，以及貨幣兌美元快速應變能力，協助台灣機械貨品與日韓品相競爭。

台灣機械工業同業公會表示，目前台灣機械貨品在全球經貿市場面臨最大問題，首在日本中高階機械受惠於日圓對美元大幅貶值，在國際市場調降美元售價。其次是同質性最高的韓國機械貨品，由於有自由貿易協定（FTA）加持，在主要市場行銷壓制台灣機械產品。

此外中國大陸機械貨品在國際市場售價較台灣產品有一段差距，台灣機械在國際市場正在受到三面夾擊。

在目前美中貿易大戰及全球經貿多變和不穩定情況下，公會指出，機械新產品研發方向例如自動化、客製化、智慧化已成為必備條件，另外廠商必須具有接急單和短單的快速應變與交貨的能力。

公會建議政府經貿主管，加速執行經貿自由化政策，以及貨幣兌美元快速應變能力，協助台灣機械貨品，在公平條件下，與日韓機械貨品相競爭。

機械公會今天公布4月台灣機械產品進出口表現，其中今年前4月台灣機械設備出口減少，出口值達到83.17億美元，較上一年同期負成長4.3%。若以新台幣計價出口值達到2564億元，較上一年同期成長0.6%。

若從出口市場來看，機械公會指出，台灣機械產品今年前4月出口主要市場，中國大陸排名第1位，出口值23.61億美元，占全部出口28.4%，較上一年同期負成長7.1%。

美國排名第2，出口值15.034億美元，占出口比重18.1%，較上一年同期成長7%。日本第3，出口值6.48億美元，占出口7.8%，較上一年同期成長5.5%。

其中在工具機部分，公會表示，今年前4月台灣工具機出口值達9.95億美元，較上一年同期負成長10.3%。

公會表示，工具機出口正在面臨更複雜的國際競爭，且又面臨日元大幅貶值超過30%左右，將會影響國際買家對台灣下單。

從市場來看，工具機產品今年前4月出口市場，中國大陸排名第1位，出口值2.63億美元，占全部出口26.5%，較上年同期負成長26.6%。美國排名第2，出口值1.36億美元，占出口13.7%，較上年同期成長4.2%。印度第3，出口值5297萬美元，占出口5.3%，較上年同期成長15.8%。

觀察影響台灣機械出口重要因素，公會指出，今年前4月新台幣兌美元匯率平均是30.83元，較上一年同期貶值4.84%，目前新台幣兌美元正在下降達30.9元左右。

公會指出，韓元目前仍處於超貶值狀態，今年新台幣兌美元相對持平，雙方相對差距在3成以上，導致台灣產品在國際市場上競爭力逐漸下滑。（編輯：黃國倫）1080509