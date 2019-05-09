超商雙雄掌握天氣商機 4月營收成長

（中央社記者江明晏台北9日電）超商雙雄4月營收出爐，統一超商、全家便利商店均繳出年增正成長佳績，主因為掌握氣溫攀升商機，鮮食商品表現突出，展望5月，超商雙雄將持續掌握夏季飲食、換季需求及端午節等節令商機。

統一超商4月合併營業額新台幣206.86億元，較去年同期增加4.97%，累計合併營收為817.72億元，較去年同期成長3.96%。4月氣溫逐漸攀升，推出夏季鮮食新品，其中以麵食及麵包成長力道最強。

統一超CITY CAFE則受到「復仇者聯盟」集點活動加持，帶動相關業績成長近1成。轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN店數穩定成長、康是美掌握母親節美麗商機，推出保養藥妝等禮盒，均表現亮眼。

全家便利商店4月合併營收61.5億元，年增7.9%，累計前4月合併營收243.39億元，年增10.4%。

全家指出，整體4月的營運績效中，以鮮食表現最為突出，黑金(咖啡)與白金(烘培)雙雙發威，且把握溫升商機下，成長近15%。預購部分，則緊抓母親節商機的最後衝刺期，也交出亮眼的成績單。

展望5月營運，7-ELEVEN持續掌握夏季飲食、換季需求及端午節等節令商機，再推出吃、喝、穿、用等多樣化的生活提案與新品，滿足國人日常所需；全家將持續掌握夏日商機，消暑型的現煮茶、酷繽沙、霜淇淋都將陸續推出話題新品，同步展開端午節預購，皆可望成為驅動營收的動能。（編輯：李信寬）1080509