資訊服務業第一季營收達845億元 創同期新高

（中央社記者蔡芃敏台北10日電）經濟部統計處今天公布第一季資訊服務業營業額新台幣845億元，創歷年同季新高，主要受企業用戶對軟硬體與通訊技術需求增加，以及網站管理、應用軟體服務提升，年增率為2.6%。

經濟部統計處今天公布今年第一季電腦及資訊服務業、專業技術服務業及租賃業營業額。資訊服務業營業額今年第一季營業額為845億元，創下歷年同季新高，年增2.6%。

觀察資訊服務業各類別，電腦程式設計業營業達629億元，營收年增0.9%，資訊服務業為216億元，年增7.6%。統計處解釋，電腦程式設計業主要受企業用戶整合電腦軟硬體與通訊技術服務增加，以及網路資安需求增加，使營收較去年同期成長；資訊服務業則受惠於網站管理、應用軟體服務提升，及交友社群等業績成長。

技術服務業第一季營業額724億元，年減0.8%。統計處指出，專門設計業營業額為177億元，年減3.7%，主因室內設計、展覽會場及燈飾設計接案量減少；廣告業及市場研究業營業額年減0.1%，受網路、平面媒體及戶外廣告業者業務量減少影響所致。

而管理顧問業和攝影業年增分別達到0.2%以及3.4%，統計處指出，管理顧問業受企業經營及產業生產顧問業績增加，但財務管理諮詢業務減少，相互抵減後，僅微幅增加；而攝影業營業額則為22億元，年增3.4%，因婚紗攝影暨器材展覽活動及搭配旅展促銷推廣，提升攝影業營業額。

租賃業營業額第一季營業額則為330億元，為歷年同季次高。統計處表示，運輸工具租賃業213億元，為歷年同季新高，主因農曆春節假期較長，帶動營收成長1.1%。

不過，機械設備租賃業、個人及家庭用品租賃業則是呈現衰退，分別受設備承租需求減緩，及影音碟片租賃市場不振影響。（編輯：林興盟）1080510