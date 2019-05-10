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南韓上半年就業 民調：近7成求職者悲觀

最新更新：2019/05/10 12:03

（中央社記者姜遠珍首爾10日專電）南韓徵才網站JOB KOREA和求職資訊入口網站Albamon今天發布一份調查結果顯示，近7成求職者認為南韓上半年就業形勢嚴峻。

南韓聯合新聞通訊社報導，此項調查針對今年上半年找過工作的4579人進行。

調查結果顯示，有67.3%回答「就業形勢更嚴峻」，「與以往相當」占30.4%，「有所改善」僅占2.3%。

當問及就業形勢惡化的理由時，27.4%的受訪者回答「徵才企業數量減少」，其他依次為「企業招聘名額減少」（21.9%）、「應聘競爭率上升」（20.7%）、「經濟低迷」（16.5%）。

關於就業狀況惡化對求職有何影響，回答「降低求職期望值」占29.5%，「增加應聘次數」占27.7%。

對今年下半年就業形勢前景，53.3%回答「將與上半年一樣」，30.4%回答「將進一步惡化」，「會有所好轉」僅占16.3%。

對如何能擺脫就業困境，26.4%回答「經濟復甦和發展」，「政府推出切實有效的就業政策」、「企業積極創造工作崗位」分別占23.2%、2.7%。（編輯：馮昭）1080510

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