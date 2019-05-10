防陸產品違規繞台赴美 財政部祭3招

（中央社記者吳佳蓉台北10日電）美中貿易戰打不停，財政部關務署今天表示，為防範中國產品透過台灣違規轉運美國，將持續採取3大措施，加強查核偽標產地情形，並配合經濟部採取相關管制措施。

財政部關務署表示，美中貿易戰開打以來，統計從2018年9月至今，海關已查獲3件產地標示不實及2件報單產地申報不實、涉及洗產地的案件，皆已移由經濟部國貿局等相關主管機關裁處。

隨美中貿易摩擦持續發酵，未來也會持續加強3大面向措施，以打擊違規轉運行為。首先，在事前措施部分，將嚴格要求輸出台灣產製的工具機至美國，應檢附原產地證明書給海關；業者進口太陽能電池及其他光伏打電池，也應檢附出口國、產製國政府或其他授權單位出具的產地證明。

特定產品從自由貿易港區事業輸往美國，應事先取得經濟部核發的輸出許可證，舉例來說，出口台灣產製工具機至美國，在出口報關時應檢附台灣原產地證明書正本，出口至美國的電動輔助自行車以及自行車，事先也應取得經濟部核發的輸出許可證。

其次，在通關措施方面，會持續加強查核保稅區通關產品，尤其是自貿港區、物流中心及保稅倉庫相關業者，進儲產地為中國大陸、但正被歐美課徵反傾銷稅或301關稅的高風險貨品，以確認是否有偽標產地或出口申報不實情形。

海關也會透過通關系統自動比對，篩選出口人是否曾自中國大陸輸入遭美國課徵301關稅或反傾銷稅的相同貨品，以利加強查驗出口貨物。

第三，在管理措施方面，若查獲自貿港區業者有產地標示不實情形，將依自由貿易港區設置管理條例第38條，處新台幣3萬至30萬元罰鍰，其他保稅區或課稅區業者，若有產地標示不實，則將移請經濟部依貿易法規定論處。（編輯：趙蔚蘭）1080510