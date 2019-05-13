可成4月營收不理想 美系外資目標價190元

（中央社記者吳家豪台北13日電）金屬機殼廠可成今年4月營收新台幣43.18億元、稅前淨利7.08億元，不如市場預期，日系外資估今年營業利益將年減33%，重申持有評等與目標價222元；美系外資維持減碼評等與目標價190元。

可成股價今天開盤下跌10元，早盤最低來到220元、重挫逾7.5%，成交量約4000張。

日系外資發布研究報告指出，可成4月毛利率17.7%，不如市場預期的29%及今年第1季的25.4%，原因包括調整庫存導致營收規模縮減、iPhone機殼價格競爭；由於今年下半年將推出的新款iPhone金屬機殼規格升級有限，預期可成下半年毛利率為36%，低於2011年到2017年正常水準的40%到50%，2019年營業利益恐年減33%，重申可成「持有」評等和目標價222元。

美系外資表示，可成4月營收月減42%、年減35%，低於市場預期，主因智慧型手機產品出貨不佳，且毛利率與營業利益率均較今年第1季下滑，反映出第2季進入智慧型手機產品轉換期及價格競爭的影響；預期可成筆電與平板新產品放量後，5、6月出貨可望上揚，推估今年第2季每股盈餘將年減75%至3.45元，維持可成「減碼」評等與目標價190元。（編輯：郭萍英）1080513