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全新受惠5G與3D感測需求 日系外資評買進

最新更新：2019/05/13 11:14

（中央社記者吳家豪台北13日電）日系外資首度將砷化鎵廠全新納入追蹤個股，看好全新搶進寬頻與人機介面等商機，將受惠於5G、光纖和3D感測需求，有助推升獲利，給予買進評等和目標價新台幣105元。

全新股價今天開高走低，一度翻黑下探82.4元，近上午11時拉回平盤83.2元之上，小漲0.12%，成交量超過2800張。

日系外資發布研究報告表示，全新去年過度投資3D感測產品，今年在寬頻與人機介面2大趨勢下，將帶動5G、光纖傳輸、3D感測等基礎技術，可望受惠；全新磊晶矽晶圓營收占比去年已達高十位數百分比（high teen），今年打入價值更高的雷射二極體應用後，將推升光通訊事業，磊晶矽晶圓營收占比有機會再提高。

日系外資預估，全新從2018年到2021年淨利的年複合成長率將達38%，優於營收年複合成長率的30%，原因在於5G、光纖傳輸、3D感測帶來的高成長，加上產品組合優化將有助於提升平均售價與獲利率，給予「買進」投資評等和目標價105元。

國內投顧認為，全新近期射頻和VCSEL（垂直共振腔面射型雷射）業務暢旺，客戶海思釋出PA（功率放大器）訂單給全新，可能持續數年，加上還有更多VCSEL開發專案即將進入量產，對獲利也有正面助益；從長期來看，基地台PA及行動PA需求持續升溫，預期5G將為全新帶來多年的成長動能。（編輯：鄭雪文）1080513

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