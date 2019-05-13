和碩4月營收重回千億元 外資重申持有評等

（中央社記者吳家豪台北13日電）iPhone代工廠和碩今年4月營收重回千億元大關，優於市場預期，但考量季節性需求下滑的影響，仍預期第2季是和碩今年營運谷底，重申「持有」投資評等與目標價53元。

和碩股價今天開高走低翻黑，盤中最低來到51元、跌逾1.3%，成交量超過6000張。

日系外資發布研究報告表示，和碩4月營收達新台幣1125.7億元，月增25%，年增8%，已達市場推估今年第2季營收2805億元的40%，略優於預期，可能受惠3月部分訂單遞延；目前預估和碩5、6月營收將下滑，類似去年第2季的走勢，因通訊產品受季節性需求下滑的影響，保守看待今年第2季成長動能。

日系外資認為，智慧型手機需求不振和總體經濟不確定性延續，意味著和碩近期將缺乏成長動能，預期第2季仍是今年營運谷底，重申和碩「持有」評等與目標價53元。

國內法人預估，和碩今年第2季營收將季減5%，但年增3%，毛利率走高原因為垂直整合的轉投資公司虧損縮小，然而不利因素是第2季營收槓桿轉弱，故預估第2季營業利益率約0.3%、每股盈餘0.65元；今年下半年展望受限iPhone需求疲弱，對營收與獲利成長的看法將更趨保守。（編輯：郭萍英）1080513