台鋼深耕電爐領域 澄清未規劃取中鋼董事席次

（中央社記者韋樞台北13日電）報載台灣鋼鐵集團有意參與中鋼公司經營，目標取得一席董事。台鋼集團中午發布澄清，稱中鋼是「永遠尊重的大哥」，台鋼只想在擅長的電爐領域發揮，不敢有非分之想。

經濟日報今天報導台鋼集團傳插旗中鋼經營，擬定中長期策略，將動員收購股票，目標取得一席董事。台鋼集團中午發布澄清予以否認，從未有此規劃，「中鋼是鋼鐵業界的龍頭，永遠尊重的大哥」，台灣鋼鐵集團只想在擅長的電爐領域發揮，不敢做非分之想。

台灣鋼鐵集團表示，中鋼是產業的龍頭廠商，是台鋼集團學習楷模。台灣鋼鐵集團自成軍以來，逐漸建構產業上中下游一條龍，不但以老大哥中鋼集團為營運及公司治理學習對象，更積極尋求更具綠色環保、循環經濟的產銷模式，目前集團各成員的營運績效皆有明顯轉機。

台灣鋼鐵集團表示，目前集團正全力推動內部整合，把旗下三大次集團榮剛集團、春雨集團以及慶欣欣集團的綜效發揮，有效利用資源發揮最大效益，回饋員工及所有股東。

台鋼集團旗下擁有多家上市櫃公司，包括上市的春雨工廠、上櫃的久陽精密、榮剛材料、精剛精密、沛波鋼鐵、登錄興櫃的春日機械，以及慶欣欣鋼鐵、易昇鋼鐵等。春雨集團及榮剛集團分別在螺絲螺帽及特殊鋼兩大市場具有主導市場價格制定的影響力。

另外，台鋼集團還透過整合上中下游鋼品事業群，與官田鋼鐵策略聯盟，減少重複投資、有效利用資源發揮最大效益，不但深耕台灣、中國大陸、印尼，更成功進軍美日等市場，致力朝國際級鋼鐵集團目標邁進。（編輯：楊凱翔）1080513