母公司市值不如子公司 中美晶高層：股價被低估

（中央社記者張建中台北13日電）矽晶圓廠中美晶企業發展副總經理兼發言人李崇偉今天表示，中美晶持有子公司環球晶股權市值達新台幣771.91億元，母公司市值卻僅406.3億元，股價被低估不少。

李崇偉說，隨著去年第4季完成資產減損，中美晶財務結構朝向健康發展，太陽能業務虧損自去年第4季的23.6億元，大幅降至今年第1季的0.79億元。

中美晶第1季手頭現金達412.2億元，短期負債剩102.96億元，財務面明顯改善。李崇偉指出，中美晶持有環球晶51.17%股權，以8日股價計，市值達771.91億元。

此外，中美晶還持有兆遠40.12%股權，市值9.42億元；中美晶持有環球晶與兆遠股權市值合計781.33億元。李崇偉表示，中美晶市值卻僅406.3億元，股價被低估約48%。

對於半導體市況，身兼環球晶董事長的中美晶總經理徐秀蘭今天表示，先前客戶明確看好下半年景氣可望復甦，只是隨著美中貿易戰況出現變化，客戶對下半年景氣復甦看法轉為遲疑。

不過，環球晶第2季晶圓出貨量將較第1季持平，因有長約保障，營運受影響可望相對較小。（編輯：李信寬）1080513