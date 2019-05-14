美中貿易戰加劇 川普：G20見習近平

（中央社記者江今葉華盛頓13日專電）美中貿易戰持續升溫之際，美國總統川普今天表示，6月底舉行的20國集團會議中，他將和中國國家主席習近平會晤，兩人將針對美中貿易進行會談。

在美國宣布於10日正式調高對中國2000億美元商品加徵懲罰性關稅，由原先的10%到25%，並對剩餘的3000億美元商品加徵關稅展開規劃後，中國國務院於今天反擊，宣布自6月1日起，對已加徵關稅的600億美元美國商品再加徵最高25%關稅。

美中貿易戰加劇，導致道瓊工業指數今天重挫，一度下跌超過700點。

川普今天在白宮接見匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。他被問及美中貿易戰時表示，中國佔美國便宜已經行之有年，這樣的情況不能持續。美國站在很好的位置上，經濟強勁，美國徵收數百億美元關稅。

他也透露，將利用6月底在日本舉行的20國集團（G20）會議，與習近平會談，商討美中貿易事宜，「這可能會是一次具成效的會談」。

對於進行中的3000億美元剩餘中國商品加徵關稅一事，川普則表示，現在尚未作出最後決定。

除了習近平外，川普表示，20國集團會議期間，他也會和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會晤。（編輯：張佑之）1080514