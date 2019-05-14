經部：美對中加徵關稅衝擊全面 將與業者盤點因應

（中央社記者廖禹揚台北14日電）美中貿易戰升溫，經濟部政務次長王美花說，第三波加徵關稅影響是全面性，對台灣而言影響最大的是手機、筆電相關供應鏈。經部將與業者展開細部盤點作業，並提供必要協助。

經濟部指出，目前回流台商多使用既有廠房，預估2年後才有會較大量土地需求開出，但若美國對中國3000億美元輸美產品加稅成真，恐加速台商回流及土地需求，經濟部已請工業局進一步盤點土地可供應狀況。

王美花表示，歡迎台商回台投資方案主要是針對高階、高附加價值廠商，相對人力及土地需求也較小，對於人力、土地需求大的廠商，若考慮轉移至其他國家，經濟部也會提供必要協助。

美國貿易代表署（USTR）13日公布第三波對中國逾3000億美元輸美商品加徵關稅清單，包括農產品、衣物等共3805項，並規劃在6月17日召開公開聽證會，外交官、貿易團體與個人等社會大眾，在公聽會之前都能提交書面評論，之後敲定最終加徵關稅的商品清單。

美國公布對中輸美逾3000億美元商品加徵關稅清單，等於計畫對中輸美產品全面加稅，美中貿易戰火升高，全球經濟發展蒙上陰影。

對美中未來達成協議的一個月關鍵期，王美花坦言無法太樂觀看待。她對中央社記者表示，能不能達成協議，雙方各有各的難處，美方要求將如何修法寫入協議，對中國來說恐怕是從未有過的對外協議形式，目前從中國方面釋出的訊息看來，並沒有打算讓步跡象。

王美花表示，這次加徵關稅影響是全面性的，對台灣來說影響最大的是手機、筆電相關供應鏈，但實際受影響規模仍要等清單確定後再觀察。

王美花提到，這波加徵關稅美方仍給中方3到4週時間，還會開公聽會，廠商與買家、品牌商都會同步思考如何因應未來情勢。根據已公布程序，有意申請豁免的行業、企業必須在6月10日前提交申請與摘要。

王美花說，美中貿易戰情勢變化比預想更快，相關大廠因應方式因牽涉經營策略及營業秘密，都會自己思考因應方式，經濟部後續會針對相關供應鏈與業界細部盤點，確認產業需要的協助，例如對土地或人力需求較大的業者可能將生產基地轉移至其他國家，人力需求不那麼大的高階製程可能回台等。（編輯：林淑媛/張良知）1080514