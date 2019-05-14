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戴勝益專注益品書屋 今年不賣王品股票

最新更新：2019/05/14 15:43

（中央社記者江明晏台北14日電）益品書屋創辦人戴勝益淡出王品經營，強調益品書屋會是他30年不變的志業，近年多次申讓王品股票因應資金需求與報稅支出，但他今天表示「今年不至於賣股」。

王品集團、益品書屋創辦人戴勝益今天出席「景文科技大學、益品書屋巡迴書展」記者會，這是益品書屋在台舉辦的第12場書展。戴勝益表示，益品書屋是他30年不變的志業，且堅持在新台幣100元以內的收費，坦言經費壓力不小，不過已認定益品書屋要一直做下去，甚至要做到可能自己都不在了。

2015年7月，戴勝益辭任王品集團董事長，改由陳正輝接任董座，2017年王品股東會改選董監事，戴勝益退出董事會，進一步淡出決策核心團隊，事業重心轉移至益品書屋；去年王品法人董事財團法人戴水教育基金會辭任，意味著戴勝益以及相關人馬已完全撤出王品集團經營，但戴水基金會仍是第一大股東。

戴勝益表示，他還有股份在王品裡，還是最大股東，很關心王品營運，希望王品還是做得很好，但對股價要求「順其自然」，是否會持續賣股因應資金需求與報稅支出，他回答「今年不至於賣股」。

根據證交所資料顯示，戴勝益與妻子劉採卿近2年多來，多次申報轉讓持股的紀錄。

益品書屋在台北市仁愛路、台中惠文路各有一個據點，戴勝益今天表示，如果能找到租金便宜的地點，也將落腳高雄，讓北中南都有益品書屋。

益品書屋成立2年，目前已在全台各地舉辦11場巡迴書展，從南到北包括高雄餐旅大學、台中東海大學等，也前進南投縣仁愛鄉、信義鄉，為偏鄉原住民提供書籍閱讀，也為新住民與客家鄉親提供多元學習機會。（編輯：黃國倫）1080514

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