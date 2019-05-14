台股6個交易日跌3.47% 金管會強調基本面穩健

（中央社記者邱柏勝台北14日電）美中貿易戰升溫，引發全球資本市場波動，台股今天也一度重挫200點，終場跌幅收斂，收復10500點。金管會今天出面信心喊話，強調台股本益比15.67倍，現金殖利率4.3%，基本面仍相當穩健。

美中貿易戰升溫，台股今天早盤挫近200點，一度跌破年線10449點，也失守10400點整數關卡，低點下探10363點。不過，隨後在亞股跌幅收斂，韓股翻紅激勵下，台股跌幅迅速收斂，終場以10519.25點作收，小跌39.04點。

金管會證期局下午出面喊話，指出自5月6日至5月14日6個交易日以來，台股跌幅3.47%，但日本股市跌5.35%、韓國股市跌5.13%，港股也跌3.79%，只有新加坡股市跌2.46%低於台股，顯見這是亞股共同趨勢，且跟其他國家股市相比，台股仍相對穩健。

證期局副局長張振山強調，台股雖受消息面影響，近期波動較大，但若從基本面來看，到4月底止上市櫃公司合計營收較去年同期增1.56%，且若以去年營收與前年營收相比，則成長8.32%。此外，台股集中市場本益比為15.67倍，現金殖利率也有4.3%，表示基本面仍佳。

至於美中貿易戰對台股的影響，金管會將會持續關注。（編輯：林沂鋒）1080514