華碩布局人工智慧物聯網 今年啟動產品專案

（中央社記者吳家豪台北17日電）電腦品牌廠華碩今天公布股東常會議事手冊及營業報告書，展望2019年，華碩電競產品目標年增率雙位數百分比；為對應人工智慧物聯網新趨勢，將啟動數項產品專案與市場布局。

華碩董事長施崇棠在營業報告書說，展望2019年華碩主要的產品策略方向及經營目標，電腦系統類產品將快速強化產品創新及營運，回歸營運正軌，與板卡及開放平台產品線共同達成優於產業的成長率。

針對華碩電競品牌ROG及所有電競相關產品，施崇棠表示，電競產業及電競用戶群的擴張，為重要的長期成長動能，今年將以雙位數百分比以上的年增率為目標，逐年擴大領先地位，成為產業中的「巨獅」。

施崇棠也說，華碩手機將專注於電競用戶及專家用戶，快速縮小損失規模後，在特定市場取得優勢競爭地位以趨向獲利。對應人工智慧物聯網（AIOT）的新產業趨勢，華碩今年將啟動數項產品專案及市場布局，掌握市場進化及成長契機。

華碩已選定AIOT為重要策略發展領域，配合工業電腦產業的進化趨勢，利用華碩過去累積的產品開發及運營能力，建立AIOT的產品及運營平台，與其他公司合作，共同發展以人工智慧及新形態打造的智能產品，應用於工業用戶及商用市場。

施崇棠指出，從2017年到2018年，華碩遭遇更多的產業變化衝擊，也陷入相對較長的營運調整期。面對產業的變化及進化，華碩體認到公司的文化及經營方向也需與時俱進，更要重新尋回華碩品牌的魂與本。

他表示，網路時代各項快速發展的技術及應用，已確立以使用者為中心的經濟模式及價值網絡，持續創造及提升產品的品質和體驗，與使用者連結及創造價值，是華碩團隊最重要的使命。

2018年華碩品牌合併營收新台幣3525億元，年減10%；營業利益28億元，年減78%，主因啟動手機策略轉型，手機事業部門於2018年第4季提列約60億元的一次性重整費用，加計2018年營業損失約82億元，合計損失約142億元；2018年舊手機事業的稅後淨損約121億元。

華碩系統類產品因產業快速變化及同業競爭，且因美中貿易戰及關鍵零組件缺貨等不可控因素，對消費性電腦市場造成嚴重衝擊，致2018年系統類產品的營收獲利呈現年減。（編輯：楊玫寧）1080517