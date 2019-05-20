中國若掀貨幣戰恐3大苦果 智庫：兩敗俱傷

（中央社記者潘姿羽台北20日電）美中貿易戰升溫，國際金融市場隨之動盪，外界憂心貿易戰恐升級成貨幣戰；不過，國內智庫認為不至於走到這一步，元大寶華指出，中國若刻意重貶人民幣，將有3大負面效應，「這條路是兩敗俱傷的路」。

中央銀行副總裁嚴宗大日前於立法院備詢，對於立委詢問，美中貿易戰已經造成股匯市劇烈波動，未來是否有可能走向貨幣戰，造成金融風暴，他表示，如果從長期來看，是有可能。

元大寶華分析師顏承暉指出，美國祭出懲罰性關稅，調高中國輸美商品關稅稅率後，市場上有一派說法認為，中國可以透過讓人民幣貶值，抵銷美國調升關稅的衝擊，但對於中國來說，除非眼前的經濟情勢壞到撐不下去，否則著眼於中長期的策略布局，中國不至於主動掀起貨幣戰。

顏承暉表示，中國如果重貶人民幣，欲開啟貨幣戰戰場，第一，中國許多企業發行美元債券，特別是房地產企業，此舉將讓金融不穩定性明顯提高；第二，中國過去致力於人民幣國際化，要做到這點，匯率穩定是大前提，若中國因應貿易戰而選擇貨幣戰，「就中了美國的計」。

第三，貨幣一貶值，資金就會外移，如今陸股波動已經頗大，又加上匯率波動，勢必重傷對外資的吸引力；此外，MSCI今年宣布調高中國A股權重，且中國債市被納入許多國際指數，正是中國市場的關鍵時刻。

綜合上述考量，顏承暉不認為中國會主動挑起貨幣戰，因為這條路是兩敗俱傷，加上中國中長期國家戰略著眼於人民幣國際化、一帶一路、吸引外資流入等，如果現在人民幣重貶，將讓過去幾年的努力大打折扣。

台經院景氣預測中心主任孫明德也說，這2週國際金融市場波動很大，引發外界對於貨幣戰的疑慮，但這波亞洲貨幣貶值，跌勢都是被動的，與資金移動比較有關。

孫明德歸納當前人民幣弱勢的原因，除了資金外移，許多企業因應美中貿易戰，選擇移往其他地方投資，資金撤出加上實體投資外移，都讓人民幣走勢偏弱。

孫明德認為，對於中國來說，匯率是降低關稅衝擊的防守武器，而不是攻擊工具，如果要造成美國傷害，拋售美債反而殺傷力更強；總而言之，就當前兩強你來我往的出招情形，現在要說走到貨幣戰的地步，還言之過早。

顏承暉表示，中國到底會不會走到貨幣戰這一步，要看經濟是不是真的很糟，不能排除當中國經濟差到無法兼顧中長期的大目標，會採取貨幣貶值的方式穩住經濟，但這標準要非常高，「客觀來說，不認為中國會想打（貨幣戰）」。（編輯：郭萍英）1080520