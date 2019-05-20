耐能發表終端AI晶片 與鈺創奇景研揚合作

（中央社記者張建中台北20日電）耐能智慧今天發表終端人工智慧(AI)晶片KL520，目前已獲鈺創、奇景光電、研揚、全科、和碩聯合與大唐半導體等多家廠商青睞展開合作。

耐能董事長劉峻誠表示，耐能的願景是把生命賦予終端設備，一個成功的終端AI晶片應具備足夠算力、具競爭力的成本、最高的兼容性與最低的功耗。

KL520採用40奈米製程，具雙核安謀(ARM) Cortex-M4，劉峻誠說，目前已應用於人臉解鎖、人臉支付、門禁與智慧門鎖等3D感測領域。

劉峻誠表示，KL520還應用於網路攝影機、智慧冰箱、掃地機器人等智慧家庭領域，及無人機、機器人與智慧玩具等智慧終端領域。

耐能今天的產品發表會，除鈺創、奇景、研揚與全科等合作夥伴派人出席外，工研院前董事長蔡清彥、國立交通大學校長張懋中及新竹科學園區管理局長王永壯也到場致意。

蔡清彥說，產業轉型要靠新創事業，1980年至2000年台灣從傳統產業轉向高科技，從勞力密集轉為技術密集，台灣成功轉型，帶動經濟起飛，只是2000年後台灣錯過了軟體與通訊發展，未來應投資年輕人，帶動新創發展。

耐能智慧於2015年創立於美國聖地牙哥，提供終端人工智慧解決方案，陸續獲得阿里巴巴創業者基金、高通(Qualcomm)、奇景光電、中科創達、紅杉資本的子基金與李嘉誠旗下的維港投資入資。（編輯：張均懋）1080520