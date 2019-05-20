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南僑前4月每股賺1.08元 年減18.7%

最新更新：2019/05/20 22:26

（中央社記者韓婷婷台北20日電）南僑自結4月稅後盈餘新台幣7004萬元，EPS 0.28元，年減34.9%；累計前4月稅後盈餘2.67億元，EPS 1.08元，年減18.7%。

南僑表示，4月份稅後盈餘雖較去年同期減少，但營業利益仍呈增加1192萬元，營業利益率8.05%，較去年同期的7.3%提升了0.75個百分比。

4月份稅後盈餘減少主要原因為所得稅費用較去年同期增加6538萬元，因大陸廣州南僑公司於2018年4月獲得核准為高新技術企業，2017年至2019年共3年所得稅獲得減徵，由25%減為15%，因此在2018年4月沖回2017年全年及2018年1至3月多提列的10%的所得稅約6700萬元。

南僑去年營收以新台幣182.77億元創下歷史新高，今年在美國大訂單挹注下，200億元營收目標可望提前在今年達標，因應客戶需求，響應新南向政策，將進入新一輪的5年投資計畫，規劃未來5年南僑將在泰國投資近50億元泰銖，相當於新台幣近50億元，其中今年投資額約13億泰銖，主要在初期廠房及機器設備的建置。（編輯：黃國倫）1080520

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