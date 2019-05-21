中美貿易戰 華為手機在日本銷售暫未受影響

（中央社記者楊明珠東京21日專電）中國電信巨擘華為因美國政府的管制加強，導致半導體等電子零件調度困難，但華為日本分公司的主管表示，華為在日本販售智慧型手機的計畫目前照常進行。

日本放送協會（NHK）報導，美國政府禁止華為及華為日本分公司等相關企業在未獲許可證的情況下與美國企業往來，之後公布禁令展延90天，自今天起生效。

對於被列入禁止與美國企業往來的名單一事，華為終端日韓地區部總裁吳波今天在東京舉辦的新款手機發表會上表示，反對美國政府這項決定，因為對誰都沒好處，這項決定對與華為合作的美國企業帶來巨大的經濟損失，影響10萬個就業機會，並阻斷全球供應鏈的信賴及分工合作。

美國政府這次的管制措施，導致華為要調度美國企業所生產的半導體等電子零件趨於困難，華為事業可能受影響。對此，吳波表示，將儘速找出解決方案，以減少受影響的程度。

華為目前在日本販售9款智慧型手機，今年夏天之前，計畫新推出3款智慧型手機。

此外，Google日前表示，會遵照美國總統川普的命令停止供應華為安卓（Android）作業系統更新和熱門軟體。對此，吳波表示，目前販售的智慧型手機將來在使用上、安全上都不會受影響，消費者可安心購買。

華為的智慧型手機在日本的市占率逐漸擴大，日本調查公司MM總研的調查顯示，去年度華為的智慧型手機出貨量比上一年度增63%，約188萬支，以廠商別來看，華為手機在日本市占率排第5名。（編輯：周永捷）1080521