美股漲有利台股續攻 法人：留意匯率變化

（中央社記者張建中台北22日電）美股強彈，科技股那斯達克指數大漲逾1%，法人認為，台股可望隨著同步反彈，只是新台幣若持續貶值，恐不利台股表現，值得追蹤觀察。

美國宣布將華為禁令延後90天至8月中執行，激勵美股大漲，那斯達克指數漲83.35點，漲幅1.08%，以7785.72點作收；道瓊工業指數收漲197.43點，漲幅0.77%，收在25877.33點；標準普爾500指數漲24.13點，漲幅0.85%。

國內外產業訊息方面，鴻海營業報告書出爐，內容提到全球經濟在國際局勢變動下，今年將出現成長趨緩情況，儘管今年面臨挑戰，不過，集團仍將朝成長目標邁進。

因美中貿易戰及舊換新補貼政策遞減等不利因素影響，加上納智捷新車上市延遲，裕隆下修今年銷售目標至2萬台。

中華車今年台灣4輪車銷售力拚5萬台目標，將小幅成長；電動機車銷售目標1.8萬台，估年增7成。只是大陸自主品牌車市不佳，東南汽車今年獲利衰退機率大，福建奔馳則有機會小幅成長。

測試驗證服務廠耕興美國實驗室可望於第2季開始貢獻業績，預期第2季業績將比第1季好，下半年又將比上半年好，全年業績將可成長個位數百分點。（編輯：楊凱翔）1080522