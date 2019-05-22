穩懋利空出盡 日系外資升評至買進

（中央社記者吳家豪台北22日電）日系外資認為，砷化鎵廠穩懋面臨客戶華為遭美國制裁，訂單波動性恐增加，但也代表利空出盡，看好泛光照明器商機和2020年前景，升評至買進，目標價上修到185元。

穩懋股價今天上漲8元開出，盤中最高來到174.5元、漲幅逾9%，成交量超過1.57萬張。

日系外資發布研究報告指出，穩懋股價自今年4月高點以來已修正超過30%，相較同時期大盤下跌6%，跌勢明顯更重，主要因為外界對今年第2季展望看法不同，以及擔心華為被美國列入貿易黑名單的影響。

日系外資說，先前擔憂穩懋面臨的風險包括泛光照明器（flood illuminator）升級延後、華為可能遭美國貿易制裁，如今都已成為現實，代表利空出盡，考量穩懋股價近期已修正超過30%，投資報酬率可望大幅提升。

日系外資預期，穩懋客戶海思自製比率提高，以及博通在新款iPhone的中高頻功率放大器市占攀升，將推升穩懋今年下半年業績；另預期泛光照明器和2020年下半年新款iPhone將採用飛時測距（ToF）的後置3D鏡頭感測器，可望推升穩懋2020年垂直共振腔面射型雷射（VCSEL）成長超過60%，將穩懋投資評等從「減碼」連升兩級至「買進」，目標價從125元上修到185元。

國內投顧表示，近期來自亞洲IC設計公司對穩懋的訂單增加，有效挹注營收與獲利，代表未來兩季需求面健全，穩懋產能利用率應會拉高到60%到70%以上，對毛利率有提升作用，加上5G基礎設施需求開始發酵，應會持續升溫，看好5G及3D感測商機將成為穩懋未來成長動能。（編輯：林興盟）1080522