循環經濟 工研院助馬國油棕空果串廢物變黃金

全宇生技董事長彭士豪表示，油棕果產值占馬國GDP的17%，以工研院木質纖維素解聚產醣技術可化解農林廢棄物，並產出非常高價的木糖和葡萄糖。中央社記者韋樞攝 108年5月22日

（中央社記者韋樞台北22日電）工研院2013年研發出「木質纖維素解聚產醣」技術不但獲得大獎，今天技轉馬來西亞全宇生技，利用廢棄油棕空果串翻身為木糖醇、胺基酸和乙醇等高值產品，估2022年創33.8億元產值。

過去廢棄的油棕空果串採用焚燒方式，造成地球溫室效應和嚴重的霾害空污，但其實油棕空果串是相當好的循環經濟資源，可以創造更高的經濟價值。

工研院「木質纖維素解聚產醣」技術曾於2013年榮獲R&D 100大獎，在工研院創新公司的接觸下，媒合全宇生技-KY獲得技術授權，用於處理廢棄的油棕空果串，成為循環經濟重要的一環，且化解霾害空污問題。

工研院副院長張培仁表示，工研院與全宇生技簽署技術授權合約後，全宇生技今年將在馬來西亞建立噸級的產醣先導廠，未來再推動十萬噸級的「準商轉廠」；且因馬來西亞有大量的油棕果農作物，廢棄物產量大，非常適合使用此技術。

張培仁指出，先前他前往印度新德里時，當地工作人員也說印度的廢稻桿去化問題相當嚴重，埋在土壤中難以化解，只好不斷的焚燒造成空污，新德里空污有1/3來自焚燒稻桿，工研院的技術亦可協助化解這項困擾。

全宇生技董事長彭士豪表示，由於馬來西亞每年約有2500萬公噸、印尼有6000萬公噸的長纖油棕空果串資材可做為生質「醣」的來源，亦是全宇生技很重要的原料，因此全宇生技可藉由馬來西亞當地量大、價廉的料源成本優勢，做為後續相關衍生產品的開發與利用。

彭士豪說，油棕果在馬來西亞種植面積為560萬公頃，印尼有1500萬公頃，油棕果產值占馬國GDP的17%，是非常重要的經濟作物，若以工研院木質纖維素解聚產醣技術加值後，廢物變黃金；以全球可利用的木質纖維素原料數量來看，每年至少有40億公噸以上的料源可以利用，加上工研院木質纖維素解聚產醣技術優勢，後續可加值應用產品多元，創造循環經濟藍海無限商機。

工研院綠能所指出，木質纖維素解聚產醣技術利用固態生質物轉化成醣類後再經醱酵成生質燃料，且能利用農林資材作為料源排除與糧爭地疑慮。工研院與全宇生技從2017年開始合作，較其他相似技術成本少30%，具有相當大的市場優勢。（編輯：林興盟）1080522