海康威視傳遭美封殺 安控業：強化競爭力迎商機

（中央社記者韋樞台北22日電）繼華為之後，美國政府傳考慮將大陸安控業海康威視列入黑名單，台灣業者表示，不須見獵心喜，安控業要搶攻美國市場，還是要面對日、韓、歐洲等廠商的競爭，應先強化產品附加價值及服務，才能把握住機會。

「紐約時報」（NYT）報導，美國川普政府考慮將海康威視（Hikvision）數位技術公司列入黑名單，限制這家中國企業購買美國技術的能力。消息一出，海康威視在陸股盤前交易重挫9.6%，開盤後曾一度跳空跌停，來到人民幣24.84元，創2018年11月1日以來盤中新低。

不過，美國商務部、白宮都不願置評。海康威視也未回應紐時的評論要求。

海康威視為全球最大影像監控產品製造商，旗下產品可讓客戶透過臉部、身體或走路的特徵追蹤特定對象，中國已開始將這些監控設備出口至厄瓜多、辛巴威、烏茲別克、巴基斯坦與阿拉伯聯合大公國等國。

晶睿通訊表示，美國政府早從去年起，便想將康威視納入貿易和技術的黑名單，美國政府有些部門已開始禁用海康威視的產品，某種型態上有些類似大陸通信業者華為的情況，這其實是國際氣氛正在形成中，海康威視被列為黑名單並不意外。

晶睿通訊指出，從短線來看，海康威視被列為黑名單對台灣安控業或許是正面的，但相對的台灣業者依然得和日本、韓國、歐洲廠商競爭美國市場，所以最好的方式是強化自己的產品。

奇偶科技也說，從長遠來看，此時是可以開始考慮如何加強布局美國市場，看能否奪回一些市占，這是台灣安控業者要有的企圖心，畢竟這已經是在打國家戰了。

奇偶科技指出，美國政府和軍方只占安控產品銷量的1到2成，未來若都不再採用海康威視的產品，對奇偶科技來說不能說沒幫助，但是要看經銷商如何進一步擴大銷售，後續才會逐步反應到營收和獲利。

奇偶科技認為，安控業不必因此見獵心喜，反而應該強化自家產品的價值、解決方案和服務，應該不斷提高附加價值，網路攝影機才不會被當成硬體殺價來賣。

安全監控廠奇偶與晶睿在市場看好可望受惠轉單效益，今天股價同步走高，其中，奇偶強攻漲停，達32.1元，晶睿收在129元，漲8.4%。（編輯：林孟汝）1080522