八德商圈年度封街科技趴 宏達電大秀VR樂園

（中央社記者江明晏台北22日電）宏達電宣布，將在年度八德商圈舉辦封街科技派對中推出「VIVE未來樂園」虛擬實境體驗區，讓台灣消費者瞭解HTC的VR產業鏈生態平台，也見證台灣的軟、硬實力。

宏達電今天宣布將於5月24日至26日，在台北八德商圈舉辦的年度封街科技派對「2019夏日瘋街樂園」中，推出「VIVE未來樂園」虛擬實境體驗區，希望透過消費者體驗，進一步扎根台灣VR遊戲市場。

宏達電指出，現場將展出HTC VIVE STUDIOS推出的全新拳擊遊戲Rhythm Boxing韻律拳擊，HTC互動廣告實驗室也推出AR互動體驗「AR智拍變妝」，結合五官識別及智慧語音技術，透過對鏡頭抿嘴就能改變風格和完成自拍照。

另一方面，HTC VIVE在教育場域上也提供學生跳脫受課本限制的學習框架，透過虛擬實境的輔助情境，感受身歷其境的知識，現場也邀請學習王科技、必揚實境、時刻旅行等VR內容開發商，展出已成功商轉並跨入海外市場的VR應用。

除此之外，HTC也讓VIVE Focus Plus一體機在現場體驗中亮相，這也是VIVE Focus Plus自2019年全球行動通信大會（MWC）後首次在台灣市場舉行消費者體驗活動。（編輯：張均懋）1080522