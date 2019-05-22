中碳河靜鋼合建煤焦油處理廠 供輪胎業碳黑用料

（中央社記者韋樞台北22日電）中碳在越南與台塑河靜鋼鐵廠合資成立煤焦油加工處理廠，今天舉行開工動土典禮。中碳表示，煉鋼過程中產生煤焦油直接於廠內高值化應用，未來可供應輪胎業所需的碳黑用料。

中鋼集團旗下中鋼碳素化學公司董事長何燦穎與河靜鋼總經理張復寧今天共同主持煤焦油加工處理廠的開工動土典禮。

何燦穎表示，這座煤焦油加工處理廠年產能達30萬公噸，這對中碳和河靜鋼來說意義非凡，主要是中碳擁有長達30年的煤焦油下游產品產銷經驗，客戶遍及全球，中碳在越南與河靜鋼合作投資煤化學事業，複製以往成功的經驗，將優質煤焦油產品銷售至世界各地。

此外，河靜鋼在煤化學領域再與中碳一同培育優秀的主管及專才，為越南當地的煤化學產業奠定永續經營的基礎。第3則是近年來越南經濟快速成長，而河靜鋼是東南亞鋼鐵產業發展的領頭羊，中碳與河靜鋼的攜手合作是強強結合，相信煤焦油加工處理廠很快即能為河靜鋼帶來投資收益，共創雙贏。

張復寧表示，河靜鋼與中鋼合作已久，中鋼向來扮演顧問角色，唯獨煤焦油加工處理廠是由中鋼集團負責經營，且中碳有30年的銷售經驗，期望明年即能工程完工順利生產。

中碳指出，自2016年開始與河靜鋼合作，中碳負責處理河靜鋼鋼鐵製程所生產的輕油及煤焦油等副產品，其中輕油全數運回中碳高雄廠加工處理，煤焦油則直接外售。雙方合資的煤焦油加工處理廠於今日動土興建，可將河靜鋼的煤焦油直接於廠內進行高值化應用，未來可供應東南亞及東北亞地區業者生產輪胎用所需的高級碳黑用料。（編輯：李信寬）1080522