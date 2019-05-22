3大工程挹注 達欣工明後年營運進補

（中央社記者韋樞台北22日電）達欣工程過去一年新工程承攬約新台幣185億元，累計近年在手工程案量多達350億元，其中水湳會展中心、南港機廠公共住宅統包、台中商銀辦公及旅館將挹注明後年營運。

達欣工程今天下午舉行法說會。達欣工表示，從去年5月到今年5月，新工程案承攬金額約185億元，均按完工百分比法入帳，其中公共工程水湳會展中心工程金額約38億元、台中商銀辦公室及旅館工程金額約66億元。

另外台北捷運南港機廠公共住宅統包案工程金額約73億元，但此案是由達欣工程與大陸工程攜手合建，其中達欣工程占45%，大陸工程占55%。

達欣工指出，這3大工程案均在施工中，將於2020年到2021年會成為營收爆發期。

至於其餘不動產開發案較值得注意的是達欣工與愛山林建設合作投資在新北市土城區員福段興建住宅，目前仍在規劃中，達欣工投資占比55%；另有新北市新店區新坡段由達欣工100%投資興建的住宅，總銷約25億元，以及總銷約20億元的台北市信義區吳興街住宅案，亦由達欣工100%投資興建，預計這些開發案將於2020年到2021年推案。

另外達欣工與味丹公司在越南胡志明市興建的住宅開發案「VISION」第1期已完工銷售中，目前第2期正施工中，案量約新台幣10億元，未來將視銷售狀況再規劃第3期施工。（編輯：趙蔚蘭）1080522