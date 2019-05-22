傳暫停華為業務 安謀：我們正遵守美國規定

（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國廣播公司（BBC）報導，總部在英國的晶片設計大廠安謀（ARM）已暫停和中國科技巨擘華為的業務往來。安謀今天回應表示，他們正在遵守美國政府的最新規定。

美國政府15日將華為列入貿易黑名單，限制美國企業供應零組件和技術給華為。BBC報導，安謀16日發布內部通知，指示員工暫停與華為及其子公司的「所有有效合約、支援義務和任何尚存合作關係」。

根據BBC見過的備忘錄，安謀還下令員工暫停「提供支援和技術（無論是軟體、程式碼或其他更新）」給華為，也禁止和華為「討論技術或相關事務」。安謀對員工透露，自家的設計包含源自美國的技術。

BBC又見過安謀18日發布的內部備忘錄，內容詳述美國禁令的相關影響。

美國商務部為緩和華為禁令對產業帶來的衝擊，21日發布暫緩執行90天。但一位安謀內部消息人士告訴BBC，安謀尚未通知員工可和華為及其子公司恢復業務往來，甚至只是暫時恢復。

安謀發言人發布聲明表示：「安謀正在遵守美國政府所有最新規定。目前沒有進一步評論。」

路透社報導，安謀由日本的軟體銀行（Softbank）持有，和美商英特爾（Intel）並列全球最大晶片設計商，且在美國加州、華盛頓州、德州和麻薩諸塞州都有辦公室。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1080522