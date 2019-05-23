台船與興達海基簽風電水下基礎轉接段意向書

（中央社記者韋樞台北23日電）台船公司今天與中鋼公司的子公司興達海洋基礎公司，簽署水下基礎轉接段(T.P.)鋼構供應意向書，將由興達海基委託台船供應T.P. 鋼構，建造離岸風場所需的水下管架式基礎。

台船表示，台船擁有數十年重型機械組裝及各式船艦製造經驗；興達海基公司為中鋼公司配合政府推動離岸風電產業所成立的全資子公司。未來，雙方強強聯手，合作供應水下管架式基礎，有助建立台灣離岸風電產業本土化供應鏈的政策目標。

台船指出，為配合政府發展離岸風電產業，台船已陸續投資各項硬體設備。除了現有可進行離岸風場各式鋼構組件安裝及運補作業的台船風電重件碼頭，能夠提供海上重件運輸與安裝服務的大型駁船，也將在今年6月正式服役。此外，台船高雄廠多功能海事工程鋼構產線也將於今年建置完成。

台船早先與比利時知名海事工程大廠DEME集團合資成立「台船環海風電工程公司(CDWE)」已開幕營運，為國內唯一的離岸風場EPCI（設計/採購/建造/安裝）公司；日前曾與CIP（哥本哈根基礎建設基金）簽訂彰芳及西島風場共600MW(百萬瓦)風機運轉與安裝工程優先承攬合約。（編輯：李信寬） 1070523