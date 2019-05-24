新系統出包工會赴行政院陳情 南山提改善方案

（中央社記者邱柏勝台北24日電）南山人壽斥資新台幣百億元建置「境界」IT系統，卻因系統頻出包，影響保戶權益。南山人壽今天表示，將提3大改善方案，確保新系統能在6月底前妥善運作，並保障保戶權益不受影響。

南山人壽去年斥資百億元開發出「境界成就計畫」IT系統，當時對外宣稱，此系統透過資訊、智慧工具，為客戶打造專屬的入口網站，並從「壽險保障」、「醫療保障」、「保險理財」3方面，協助客戶作保險分析，可依據人生不同階段管理個人保障需求，將讓每位客戶保障更完整。

未料新系統上線後，不時傳出理賠金算錯、保單未催繳就失效、未成功扣繳保費等帳務、保單明細更新異常，業務員獎金錯計，及業務員抱怨新保單送件核保速度變慢等狀況，嚴重影響保戶權益，也讓南山工會不滿，今天更帶保戶赴行政院陳情，要求恢復原系統，並要金管會懲處南山人壽董事長杜英宗與大股東尹衍樑。

對此，南山人壽今天發布新聞稿回應，強調金融科技發展迅速，既有舊系統已無法因應未來營運成長需求，因此啟動境界成就計畫，這是南山人壽全面性的企業轉型計畫，以奠定永續經營的成長優勢。

南山人壽表示，舊系統是以個別保單為基礎進行運作，新系統則是從保戶角度出發，以保戶人生各階段整體保障面向來規劃，因此新、舊系統的設計邏輯截然不同。

同時，新系統可優化財務流程效率，提高資訊透明度與及時性，以提前因應未來實施的國際會計制度IFRS17。在新、舊系統規劃架構及作業流程截然不同、以及因應國際會計制度IFRS17接軌之情況下，經諮詢各方專家意見，審慎評估後認為恢復舊系統並非最佳方案。

南山人壽表示，將持續投注資源，透過3項改善方案，讓新系統穩定運行，首先會成立保資品控小組，檢核保單系統資料的正確性；其次是引進公正第三方專家，設置全方位的檢核機制，及早發現潛在問題盡速處理；最後將擴充硬體設備，提升系統效能，以充分展現系統優勢。

南山人壽說，對於新、舊系統轉換產生的問題及造成的困擾，南山人壽致上最深的歉意，公司全體內勤及業務人員將竭盡全力協助保戶，保障保戶權益不受影響。（編輯：李信寬）1080524