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產業生態系助攻 台中小企業搶拿國際精品訂單

最新更新：2019/05/28 20:16
經濟部中小企業處2年來推動中小企業跨域創新生態系展計畫，已發展出20個產業生態系，28日舉辦記者會邀請IP價創數位整合服務平台、生態材料跨域鏈結、粉末冶金創生精品等3個生態系業者現身說法。中央社記者廖禹揚攝 108年5月28日
經濟部中小企業處2年來推動中小企業跨域創新生態系展計畫，已發展出20個產業生態系，28日舉辦記者會邀請IP價創數位整合服務平台、生態材料跨域鏈結、粉末冶金創生精品等3個生態系業者現身說法。中央社記者廖禹揚攝 108年5月28日

（中央社記者廖禹揚台北28日電）以鐘錶及金屬表面處理起家的金上晉科技，6年前成為世界最大精品業者路威酩軒集團（LVMH）長期合作夥伴，為多角化經營，回台與產業生態系合作，進一步打入國際精品市場。

金上晉科技研發經理陳柏翰表示，過去國際精品訂單多集中在義大利小鎮，但當地使用銅合金，在耐腐性、抗刮性、機能性與化學測試上不如不鏽鋼材來得好，觸發金上晉以自身優勢開發精品市場的想法。

金上晉在2013年成為LVMH的長期合作夥伴，並在2016年接到LVMH集團1.26億訂單，但僅憑單打獨鬥，能接的訂單範圍較狹隘，於是回台與相關產業生態系業者合作，創新研發包括陶瓷、3D列印等新素材，可以節省結構設計、表面處理提案時的開模成本與時間，也促進多角化經營，訂單較先前成長約15%。

金上晉資本額今年7月從原本的新台幣6100萬增資達2億元，並選定台南籌備投資設廠，陳柏翰說，透過與產業生態系合作，現在不只與全球最大精品業者合作，接下來也要搶攻第2大的開雲集團（Kering）訂單。開雲集團旗下包括Gucci、Puma、Alexander McQueen等知名品牌。

除了與金上晉合作的粉末冶金創生精品生態系，經濟部中小企業處過去2年推動中小企業跨域創新生態系發展計畫，已發展出20個生態系，帶動891家中小企業參與，針對核心業者需求缺口媒合串聯，促使212件創新服務、商品誕生，帶動商機19.53億元。

中企處今天舉辦記者會邀請IP價創數位整合服務平台、生態材料跨域鏈結、粉末冶金創生精品等3個生態系業者現身說法，處長何晉滄表示，中小企業單打獨鬥很容易被擊破，聚合在一起則能擺出不同「陣式」，發展出多元商業模式，找到轉型升級的靈感與出路，而像金上晉的例子，也是透過核心業者帶動相關產業開拓國際市場。

中企處表示，發展生態系帶動業者較多，至少都有5到10家，較過去聯盟2到3家的效益更大，後續也考慮與既有的SBIR等補助案合作，從合作模式切入，一路陪伴中小企業走出新商業模式，也降低中小企業投入新模式的風險。（編輯：林孟汝）1080528

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